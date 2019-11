Trumpovho poradcu Stonea usvedčili z klamania Kongresu

Roger Stone, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. novembra (TASR) - Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Roger Stone bol v piatok uznaný za vinného vo všetkých bodoch z klamania Kongresu, bránenia súdnemu procesu a ovplyvňovania svedkov.Porota dospela k záveru, že Stone sa dopustil lží v súvislosti so svojimi snahami z roku 2016 zistiť viac informácii o tom, kedy organizácia WikiLeaks zverejní škodlivé e-maily o Trumpovej demokratickej protikandidátke Hillary Clintonovej.Porota na federálnom súde vo Washingtone dospela k svojmu verdiktu počas druhého dňa zvažovania dôkazov. Za ovplyvňovanie svedkov hrozí trest odňatia slobody do 20 rokov, zatiaľ čo s každým z ostatných bodov sa spája päťročný pobyt vo väzení, uvádza stanica BBC.Podľa súdu Stone klamal v septembri 2017 počas svojho svedectva pred spravodajským výborom Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetroval údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb konaných rok predtým.Americkí bezpečnostní činitelia, ako aj osobitný prokurátor ministerstva spravodlivosti Robert Mueller neskôr dospeli k záveru, že zmienenú e-mailovú komunikáciu ukradli ruskí hackeri.Súd si počas procesu vypočul svedectvo, že Stone sa dopustil piatich klamstiev pod prísahou vrátane výroku o svojej konverzácii s predstaviteľmi Trumpovej kampane a predpokladanou "" z WikiLeaks začiatkom augusta 2016.Stone tiež klamal o existencii určitých textov alebo e-mailov. Prokuratúra súdu povedala, že Stone k falošným vyhláseniam prikročil so zámerom chrániť Trumpov imidž.