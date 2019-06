Tržby Adobe v 2. kvartáli vzrástli o 25 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

San José 19. júna (TASR) - Americká spoločnosť Adobe zaznamenala v 2. kvartáli svojho finančného roka 2018/19 výrazný nárast tržieb, až o 25 %. Prispel k tomu obrat jej divízie Digital Media, do ktorej patrí aj kľúčový produkt spoločnosti Creative Cloud.Tržby Adobe so sídlom v kalifornskom San José za tri mesiace do konca mája 2019 vzrástli na 2,74 miliardy USD (2,45 miliardy eur) z 2,20 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.Čistý zisk v 2. kvartáli klesol na 632,6 milióna USD, čo predstavuje 1,29 USD na akciu, zo 663,2 milióna USD alebo 1,33 USD na akciu pred rokom.Upravený zisk, očistený od jednorazových položiek, však za uplynulý štvrťrok vzrástol na 1,83 USD na akciu z vlaňajších 1,66 USD/akcia. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali so ziskom 1,78 USD na akciu.V aktuálnom 3. štvrťroku spoločnosť Adobe očakáva tržby vo výške približne 2,80 miliardy USD a upravený zisk 1,95 USD na akciu.(1 EUR = 1,1187 USD)