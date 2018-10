Tržby aj zisk LafargeHolcim v 3. kvartáli vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 26. októbra (TASR) - Cementársky gigant LafargeHolcim, ktorý vznikol zlúčením švajčiarskeho koncernu Holcim a jeho francúzskeho rivala Lafarge, zvýšil v piatok svoj odhad tržieb za celý rok 2018, keďže v 3. kvartáli dosiahol lepšie ako očakávané výsledky.Zisk LafargeHolcim pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa za tri mesiace do konca septembra 2018 zvýšil o 5,2 % na 1,87 miliardy švajčiarskych frankov (1,64 miliardy eur) z 1,77 miliardy CHF pred rokom. Analytici pritom koncernu predpovedali EBITDA 1,78 miliardy CHF.Tržby najväčšieho výrobcu cementu na svete v 3. kvartáli stúpli o 2,6 % na 7,36 miliardy CHF a tiež mierne prekonali odhady.LafargeHolcim teraz predpovedá, že za celý rok 2018 sa jeho zisk EBITDA zvýši od 3 % do 5 %, zatiaľ čo tempo rastu tržieb by sa malo pohybovať v pásme 4 % až 6 %, namiesto 3 - 5 %.Spoločnosť tiež očakáva, že rast predaja bude pokračovať aj v 4. štvrťroku, vďaka pokračujúcemu dopytu v Severnej Amerike a silným trhom v Európe.(1 EUR = 1,1407 CHF)