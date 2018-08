Tržby aj zisk reťazca Target v 2. kvartáli vzrástli viac, ako sa čakal

Na snímke pohľad na vchod do diskontného reťazca Target Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minneapolis 22. augusta (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal v druhom štvrťroku 2018/19 lepšie než očakávané výsledky. Vďačí za to nárastu klientov, a to tak v kamenných obchodoch, ako aj pri on-line predaji.Target v stredu oznámil, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca júla vzrástol na 799 miliónov USD (694,66 milióna eur), čo predstavuje 1,49 USD na akciu, zo 671 miliónov USD alebo 1,21 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.Po očistení od jednorazových položiek dosiahol Target upravený zisk 1,47 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, mu predpovedali upravený zisk 1,40 USD/akcia.Tržby spoločnosti v druhom kvartáli vzrástli o sedem percent na 17,78 miliardy USD z vlaňajších 16,63 miliardy USD. Prekonali tak odhady expertov, ktorí očakávali tržby 17,23 miliardy USD.Target zvýšil svoju prognózu príjmu za celý rok, ktorý sa končí 31. januára 2019, a očakáva nárast upraveného zisku v rozmedzí 5,40 - 5,50 USD na akciu namiesto 5,15 - 5,45 USD/akcia.(1 EUR = 1,1502 USD)