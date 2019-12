Tržby chemického priemyslu klesli za deväť mesiacov medziročne o 2,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) - Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za tri štvrtiny roka 2019 medziročný pokles tržieb o 2,8 %. Pokles sa navyše každým štvrťrokom zrýchľuje a za samotný 3. štvrťrok dosiahol medziročne už 3,6 %. Celkové tržby slovenskej chémie sa tak znížili za prvých deväť mesiacov tohto roka na 7,428 miliardy eur, v porovnaní so 7,645 miliardy eur za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Pokles je dôsledkom súbehu externých faktorov a zhoršovania podnikateľského prostredia na Slovensku prijímaním nesystémových populistických rozhodnutí. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.priblížil Karlubík.Pripomenul, že už pred rokom v novembri 2018 prezídium ZCHFP SR upozornilo na mimoriadne zhoršovanie sa podnikateľského prostredia v SR, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností na Slovensku. Napriek týmto varovaniam pokračovali nezodpovedné populistické predvolebné politické rozhodnutia. Tie sa spolu so zahraničnými dopadmi, predovšetkým ochladzovaním nemeckej ekonomiky, podpísali pod pokles odvetvia a ekonomické škody aj v ďalších odvetviach ekonomiky.Upozornil, že prezídium ZCHFP SR na zasadaní v Bratislave 3. októbra 2019, opätovne vyzvalo slovenských politikov a orgány štátu aby sa správali zodpovedne a prestali zhoršovať podnikateľské prostredie na Slovensku prijímaním nesystémových populistických rozhodnutí." argumentovalo podľa Karlubíka prezídium ZCHFP SR.Ďalej upozornilo na to, že väčšina slovenských chemických podnikov patrí k tým, ktoré nemajú finančné rezervy. Vlaňajší rast tržieb odvetvia totiž sprevádzal pokles ziskov a pokles pridanej hodnoty, ako dôsledok rastu cien vstupov (energií) a v predchádzajúcich rokoch niekoľko rokov za sebou klesali aj tržby.Dodal, že priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je asi 150. Odvetvie zamestnáva takmer 11 % všetkých zamestnancov v priemysle. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.