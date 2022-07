Tržby Driveramy za prvý rok pôsobenia na trhu presiahli 40 miliónov eur

26.7.2022 (Webnoviny.sk) -"Driverama doteraz vykúpila viac ako 4000 áut. Z nich sa 32 % predalo na nemeckom trhu a zvyšných 68 % cez ostatné spoločnosti zo skupiny AURES Holdings na trhoch v Česku, Poľsku a na Slovensku. Aktuálne ponúkame vyše 1100 vozidiel rôznych značiek a modelov s priemerným vekom do 4 rokov," hovorí generálny riaditeľ Driveramy Stanislav Gálik. "Do budúcnosti sa chceme výraznejšie zamerať na obchodovanie s vozidlami s alternatívnymi pohonmi, či už ide o hybridné alebo plne elektrické modely. Náš hlavný partner posilňuje svoju servisnú infraštruktúru na diagnostiku a opravy plne elektrických a hybridných vozidiel, ktoré sú na západe oveľa rozšírenejšie, no aj v strednej Európe sa záujem o tieto autá postupne zvyšuje," dopĺňa Stanislav GálikVýraznou tvárou Driveramy sa v tomto roku stal nemecký herec Erdoğan Atalay, ktorý je známy predovšetkým ako predstaviteľ hlavnej úlohy Semira Gerkhana v populárnom seriáli televízie RTL "Kobra 11". "Tento nemecký seriál ovplyvnil životy mnohých ľudí. Snaha robiť svet spravodlivejší a bojovať proti priekupníkom kradnutých áut, zlodejom a vydieračom je mottom seriálu a v podobnom duchu sa aj my v Driverame snažíme postaviť záporným postavám v tejto oblasti a zmeniť trh s ojazdenými vozidlami tak, aby bol celý sektor transparentnejší a spravodlivejší. Preto Erdoğan skvele zapadá do našej marketingovej stratégie," chváli si doterajšiu spoluprácu Stanislav Gálik. Svoje kvality Driverama dokazuje na serveri Trustpilot, kde ju zákazníci dlhodobo hodnotia najvyšším počtom piatich hviezdičiek, čo z Driveramy robí najlepšie hodnoteného predajcu áut na tamojšom trhu s konečným hodnotením 4,9 z päťbodovej škály. V priebehu prvého roku fungovania dosiahla spoločnosť obrat presahujúci 40 miliónov eur.Podľa štatistík spoločnosti Driverama sa zobchoduje 66 % vozidiel s manuálnou prevodovkou a 34 % je s automatickou. Benzínové vozidlá tvoria 63 %, 34 % pripadá na naftové motorizácie a tri percentá aktuálne tvoria vozidlá s alternatívnym typom pohonu. Najčastejšie obchodovaným vozidlom je Volkswagen Golf, ktorý v poslednom roku tvoril 6 % predajov, druhý bol Volkswagen Tiguan s 3,5 % a tretie miesto obsadil Ford Kuga s 3,1 %. Medzi TOP 10 sa dostala aj česká Škoda Octavia, ktorá obsadila 5.miesto.Driverama je technologická spoločnosť, ktorá obchoduje s ojazdenými vozidlami v Európe. Ide o značku, koncept a obchodný subjekt, ktorý bol spustený a vyvinutý skupinou AURES Holdings. Spája to najlepšie zo všetkých kanálov v oblasti obchodovania s ojazdenými vozidlami – know-how a fyzickú infraštruktúru skupiny AURES Holdings spolu s jej dlhoročnými unikátnymi skúsenosťami v oblasti zberu a analýzy dát, nástrojmi strojového učenia, umelou inteligenciou a vlastnými algoritmami pre výkup a predaj vozidiel.Informačný servis