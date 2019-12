Tržby H&M vo 4. kvartáli rástli pomalšie, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 16. decembra (TASR) - Tržby švédskeho odevného koncernu H&M v poslednom kvartáli uplynulého fiškálneho roka 2018/19 rástli o niečo pomalšie, než sa čakalo. Jedným z dôvodov bolo aj to, že Black Friday (Čierny piatok) bol tento rok neskoršie ako vlani.Čisté tržby za tri mesiace od septembra do novembra stúpli o 9 % na 61,7 miliardy SEK (5,90 miliardy eur). Analytici počítali so zvýšením tržieb o 10 % na 62 miliárd SEK. Tempo rastu tržieb v lokálnych menách sa spomalilo na 5 %.uviedla skupina H&M.Tržby upravené o tento kalendárny vplyv vzrástli o 10 % a tržby denominované v lokálnych menách o 6 %.(1 EUR = 10,4490 SEK)