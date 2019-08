Tržby odevného reťazca Gap klesli výraznejšie, než sa očakávalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

San Francisco 23. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 2. kvartál nižšie než očakávané tržby, po čo sa podľa vedenia firmy podpísali "zložité podmienky na trhu". Všetky divízie zaznamenali pokles dopytu, vrátane značky Old Navy, ktorá zvyčajne kompenzovala pokles predaja ostatných divízií. Čistý zisk výrazne klesol, na druhej strane, upravený zisk, očistený o jednorazové položky, prekonal očakávania analytikov.Čistý zisk dosiahol v 2. štvrťroku obchodného roka 2019/20, teda za tri mesiace do 3. augusta, 168 miliónov USD (151,58 milióna eur), čo na akciu predstavuje 44 centov. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala spoločnosť zisk 297 miliónov USD. Upravený zisk, ktorý nezahrnuje mimoriadne položky, však na akciu dosiahol 63 centov, zatiaľ čo analytici očakávali 53 centov/akcia.Tržby klesli na 4 miliardy USD zo 4,09 miliardy USD pred rokom, pričom analytici očakávali pokles na 4,02 miliardy USD. Ešte horší vývoj zaznamenali porovnateľné tržby, teda tržby z obchodov otvorených viac než rok. Tie klesli medziročne o 4 %, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 3,1 %. Navyše, v 2. kvartáli minulého obchodného roka sa porovnateľné tržby zvýšili o 2 %.povedal výkonný riaditeľ odevnej spoločnosti Art Peck.Poukázal najmä na súčasné aktivity firmy, ktorá pracuje na rozdelení na dve samostatné spoločnosti, pričom v rámci tohto procesu oddelí najsilnejšiu značku Old Navy. Tá za 2. kvartál súčasného obchodného roka zaznamenala pokles porovnateľných tržieb o 5 %.Ešte horšie sa vyvíjali tržby pri rovnomennej značke Gap, ktoré klesli o 7 %. O niečo lepšie sa v minulých mesiacoch darilo značke Banana Republic, kde porovnateľné tržby zaznamenali pokles len o 3 %.Po oddelení Old Navy do samostatnej firmy zostanú pod jednou holdingovou spoločnosťou značky Gap, Banana Republic, Athleta a Hill City. Proces rozdelenia by mal byť dokončený v budúcom roku.