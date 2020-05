Tržby počas pandémie vzrástli štyrom z desiatich slovenských e-shopov, ukázal prieskum

Logistické problémy a dodávatelia

Desiatky e-shopov v prieskume

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia Covid-19 priniesla zvýšenie tržieb štyrom z desiatich slovenských e-shopov. Pätine sa tržby počas koronakrízy nezmenili, naopak pokles zaznamenalo 37 % slovenských e-commerce firiem.Ako ďalej vyplýva z aktuálneho prieskumu spoločností ui42 a KPMG na Slovensku, v prípade, že tržby e-shopom stúpli, najčastejšie išlo o nárast vo výške 16 - 30 %. Naopak, pri znížení tržieb zaznamenali obchodníci straty vyššie ako 30 %.Počas pandémie sa teda výrazne zmenili nákupné zvyky spotrebiteľov a významná časť nákupov sa preniesla do online prostredia, no nie všetkým kríza priniesla zvýšenie tržieb.Zástupcovia slovenských e-shopov bojovali počas tohto obdobia najmä s logistickými problémami a výpadkom dodávateľov.Problémy s meškaním balíkov zasiahlo podľa prieskumu šesť z desiatich slovenských e-shopov. Takmer 80 % z nich sa vyjadrilo, že ich balíky smerom ku zákazníkom meškali v priemere 1 až 6 dní.Investície však opýtané spoločnosti neznížili, naopak štyri z desiatich online obchodov pridali do svojho portfólia nové produkty.„Z krízy vychádzajú víťazne tí, ktorí sa vedia najefektívnejšie prispôsobiť zmene správania spotrebiteľov. Jednou z ciest sú investície do nových produktov, zákazníckej skúsenosti, marketingu, prípadne akvizícií, ktoré posilnia produktové portfólio firmy tak, že dokážu naplniť očakávania a dopyt spotrebiteľov,“ vysvetľuje partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu Ivana Mazániková.Prieskum Vplyv COVID-19 na e-commerce na Slovensku zrealizovali spoločnosti KPMG na Slovensku a ui42 formou online dotazníka v máji 2020. Dotazník vyplnilo 80 zástupcov slovenských e-shopov.Z nich 51 % predáva tovar iba koncovým zákazníkom, zvyšní respondenti predávajú tovar alebo služby aj pre iné firmy.Viac ako tretina respondentov pôsobí v segmente hobby a voľný čas, nasleduje oblečenie, móda a obuv a domácnosť, bývanie a kancelária.Dve tretiny e-shopov z tohto prieskumu malo za minulý finančný rok obrat do 250-tis. eur. Iba na Slovensku pôsobí 52 % respondentov. Kamennou predajňou disponovalo v čase prieskumu 46 % účastníkov prieskumu.