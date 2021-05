Tržby sa vracajú na úroveň obdobia spred pandémie, v apríli dosiahli denne výšku viac ako 68 miliónov eur

Situácia sa vracia do normálu

Najmenej dokladov bolo v januári

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tržby aj počet vydaných pokladničných dokladov sa postupne vracajú na úroveň obdobia spred pandémie . Dokazujú to najnovšie štatistiky finančnej správy zo systému e-kasa. Už v apríli tohto roka bol denný priemer tržieb na úrovni 68,7 milióna eur.Je to približne rovnaká úroveň ako na začiatku minulého roka, keď ešte neplatili prísne protiepidemické opatrenia. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Pandémia nového koronavírusu si vyžiadala sprísnenie protiepidemických opatrení, čo viedlo k zatvoreniu väčšiny obchodov, či utlmeniu poskytovania služieb. To sa prejavilo aj na vývoji tržieb evidovaných v systéme e-kasa. Situácia sa však s postupným uvoľňovaním ekonomiky vracia do normálu.Kým v januári tohto roka sa tržby ešte pohybovali v priemere na úrovni 46,9 milióna eur za deň, v apríli sa už vrátili na 68,7 milióna eur. „Ide o takmer rovnakú výšku tržieb, ktoré finančná správa evidovala v systéme e-kase vlani pred vypuknutím koronakrízy, kedy bol denný priemer tržieb 70 miliónov eur," uviedla hovorkyňa finančnej správy.Rovnaký vývoj zaznamenala finančná správa aj pri počte vydaných pokladničných dokladov. V apríli tohto roka e-kasy vydali 4,05 milióna pokladničných dokladov. Ide takmer o rovnaký počet pokladničných blokov ako začiatkom minulého roka pred pandémiou koronavírusu, keď bolo v systéme e-Kasa evidovaných okolo 5 miliónov pokladničných dokladov.Najmenej pokladničných dokladov vykázala finančná správa v januári tohto roka počas prísnych protiepidemických opatrení, vrátane zavretých prevádzok.V súčasnosti je na Slovensku aktívnych 146,2 tisíca online registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc.