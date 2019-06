Tržby slovenskej chémie v 1. štvrťroku 2019 medziročne vzrástli o 2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal v 1. štvrťroku 2019 mierny nárast tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018, keď zvýšenie predstavovalo 2 %. Celkové tržby za sledované obdobie dosiahli 2,531 miliardy eur. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.Podľa neho pokračoval nerovnomerný vývoj jednotlivých odvetví, keď rafinované ropné produkty a chemikálie a chemické výrobky zaznamenali rast, ale farmaceutické výrobky a výrobky z gumy a plastov pokles. Odvetvie sa vyrovnáva s nepriaznivými dôsledkami neprimeraného rastu minimálnej mzdy, enormného zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a rastu počtu zamestnancov v posledných troch rokoch." priblížil.Výroba podľa neho poklesla o 5,4 % aj v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastov, zrejme preto, že tento sektor je úzko naviazaný na automobilový priemysel. Vo farmaceutickom odvetví sa takisto zaznamenal mierny pokles tržieb za prvý kvartál 2019, a to o 2 %.zhodnotil vývoj odvetvia Karlubík.Dodal, že na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností na Slovensku, upozornilo na konci novembra 2018 aj Prezídium ZCHFP SR. Pokiaľ sa tento trend nezmení, môže v prípade začiatku ekonomickej krízy dôjsť až ku kolapsu hospodárstva.Poznamenal, že Štatistický úrad SR v prvom štvrťroku 2019 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku celkovo 297 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Percentuálne to predstavuje pokles o 2,6 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom za rovnaké obdobie. V odvetví rafinovaných ropných produktov na slovenskom trhu už dlhodobo pôsobia 4 spoločnosti. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov to bolo v 1. kvartáli 2019 spolu 52 podnikov, výrobe farmaceutických výrobkov a prípravkov sa venuje 16 firiem a výrobe výrobkov z gumy a plastov až 225 spoločností.Doplnil, že priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je asi 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty na ďalšie spracovanie.V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracovalo podľa Karlubíka ku koncu 1. štvrťroka 2019 spolu 44.410 osôb, čo je takmer 11 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná mzda za rok 2018 sa medziročne zvýšila o 10 %, sprevádzal ju však pokles pridanej hodnoty medziročne až takmer o 6 % v porovnaní s rokom 2017.