Tsitsipas si brúsi zuby na grandslamový titul: Patrím medzi elitu

Na archívnej snímke Stefanos Tsitsipas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. novembra (TASR) - Po triumfe na turnaji majstrov v Londýne myslí už na ďalšiu métu. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas chce pretaviť veľký výkonnostný progres v zisk grandslamového titulu. Svoj potenciál naznačil už na tohtoročnom Australian Open v Melbourne, kde postúpil do semifinále dvojhry. Rovnako ako v Londýne vyradil rekordéra v počte titulov z podujatí veľkej štvorky Švajčiara Rogera Federera.uviedol pre akreditované médiá Tsitsipas po trojsetovom finálovom víťazstve nad Rakúšanom Dominicom Thiemom. Dvadsaťjedenročný Grék dokázal triumfovať hneď pri svojom debute na Masters. Stal sa najmladším šampiónom od novembra 2001, keď sa tešil z titulu vtedy 20-ročný Austrálčan Lleyton Hewitt.Predzvesťou prelomovej Tsitsipasovej sezóny bolo jeho vlaňajšie víťazstvo na Next Gen ATP Finals v Miláne.Na tribúnach vypredanej 02 arény sa to hemžilo gréckymi vlajkami. Tsitsipasovi fanúšikovia mohutne skandovali jeho meno.ocenil Tsitsipas publikum.Thiem neuspel v treťom veľkom finále. Na tohtoročnom i vlaňajšom Roland Garros nestačil na dvanásťnásobného parížskeho šampióna Španiela Rafaela Nadalauviedol Rakúšan.