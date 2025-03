Tu je každý zamestnanec hviezdou

Rozdáva podpisy na všetky strany, ale filmová hviezda to nie je

Pamätá si množstvo kódov, ale programátor to nie je

Zvýšenie miezd a odmien, Lidl nezastavuje ani počas inflácie

27.3.2025 (SITA.sk) -Lidl je hrdý na fakt, že dlhodobo patrí medzi najlepších zamestnávateľov na Slovensku, čo potvrdzujú aj opakovane získané ocenenia. Ako vôbec prvý obchodný reťazec získal prestížne medzinárodné ocenenie TOP EMPLOYER, pričom zvíťazil už 9-krát po sebe. Vynikajúco si počína aj v domácej ankete a Najzamestnávateľom sa stal už po 6-krát."Tieto ocenenia potvrdzujú, že v centre našej pozornosti sú ľudia. Sú dôkazom, že cesta, ktorú sme si zvolili má naozaj zmysel. Zároveň sú pre nás motiváciou posúvať sa vpred a byť tak ešte atraktívnejším zamestnávateľom. Aj naďalej budeme pracovať na tom, aby sme pre naše zamestnankyne a našich zamestnancov boli jednoznačnou prvou voľbou," povedala Judit Dulin, konateľka pre rezort ľudských zdrojov Lidl Slovenská republika.Tentokrát Lidl postavil pred fotoaparát a kameru svojich zamestnancov. Kolegyne a kolegovia z centrály, predajne a skladu sa v novej kampani predstavia ako hviezdy Lidl – rapperka, programátor, DJ, športovkyňa a samozrejme aj filmová hviezda. Týchto hviezd má Lidl vyše 6 700 v 173 predajniach po celom Slovensku, v troch logistických centrách a na centrále. Lidl vo svojej novej kampani dokazuje, že tento diskontný reťazec nie je len o produktoch na pultoch, ktoré sú dostupné každý deň za nízke ceny, ale je to práve #teamlidl, ktorý zákaznícke zážitky výnimočnými. Preto sú aj zamestnanci diskontu pravidelne tvárami kreatívnych kampaní na podporu zamestnávateľskej značky.Fotenie prebiehalo počas jedného dňa v predajni a v logistickom centre v Seredi. Počas neho boli využité rôzne rekvizity, špeciálne osvetlenie alebo unikátny make-up, aby boli vytvorené jedinečné zábery."Ďakujem veľmi pekne za príležitosť, vždy som sa chcela zúčastniť takéhoto fotenia, aby som mohla byť tvárou pre Lidl v nejakom článku, kampani. Takže veľmi pekne ďakujem a do budúcna určite so mnou kľudne rátajte, budem rada," hodnotí svoje prvé pôsobenie pred kamerou Natália Tóthová z centrály.Nadšenie neskrýva ani Peter Novák z filiálky Lidl Vajnory: "Fotenie bolo príjemné, bola sranda. Produkciu tvorili príjemní ľudia, dobre sa s nimi pracovalo, presne mi ukázali, čo mám robiť, potom to celé dotvárali, bolo to veľmi fajn."Za uplynulé tri roky investoval diskont do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur, pričom tento rok na navýšenie miezd vyčlenil ďalších 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity v minulom roku vyčlenil približne päť miliónov eur, hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. Ako zamestnávateľ zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť.Informačný servis