TÚLALA SA BLÍZKO PRAHY: Pumu, ktorá ušla zo zoo, už chytili

Na ilustračnej snímke puma americká. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. júla (TASR) - Pátračom sa v sobotu večer podarilo odchytiť pumu, ktorá utiekla zo zooparku v obci Zvole, okres Praha-západ v Stredočeskom kraji. Šelmu museli uspať a potom ju previezli "domov", píše webová stránka televíznej stanice Nova.Sedemročného samca menom Mourek vypátrali zamestnanci zooparku spolu so špecialistami na odchyt divokých zvierat na súmraku v okolí obce. Zviera sa tam pohybovalo od svojho štvrtkového úteku.Radnica dokonca odporučila obyvateľom, aby radšej nechodili do lesa, psy mali len na vodidle a k vystresovanému zvieraťu sa nepokúšali priblížiť.Ľudia zviera, ktoré ožíva príchodom noci, zbadali už v piatok nad ránom približne tri kilometre od zooparku, avšak chytiť sa ho nepodarilo. Úspech slávili pátrači tretí deň od úteku. Pumu uspali a previezli späť do zooparku.Podobný incident sa odohral už vlani v júli, keď utieklo dvojročné mláďa pumy. Podľa chovateľov išlo o útok neznámeho páchateľa, ktorý zviera údajne z klietky v noci vypustil. Pumu vtedy hľadali dva dni, pripomína spravodajský server tv.nova.cz.