Tunel Horelica v Čadci cez víkend úplne uzatvoria

Čadca 28. septembra (TASR) – Tunel Horelica na ceste I/11A v katastrálnom území mesta Čadca čaká od soboty od 22.00 h nepretržitá 24-hodinová uzávera. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti.Uzávera potrvá do nedele (29. 9.) do 22.00 h. Dôvodom je pravidelný servis na technológii a stavbe tunela, uviedli policajti.