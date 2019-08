Tuniský premiér odovzdal prihlášku do prezidentských volieb

Na archívnej snímke sprava tuniský premiér Júsuf Šáhid. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 10. augusta (TASR) - Tuniský premiér Júsuf Šáhid odovzdal v piatok prihlášku do prezidentských volieb a bude jedným z pravdepodobných favoritov v budúcomesačných voľbách.Liberálna strana Tahjá Túnis (Nech žije Tunisko) jednomyseľne vybrala Šáhida za svojho kandidáta do predčasných volieb naplánovaných na 15. septembra, informovala oficiálna tuniská tlačová agentúra TAP.Šáhid (43) v piatok vylúčil svoju rezignáciu z postu premiéra v súvislosti s tým, že sa uchádza o prezidentský úrad.uviedol podľa agentúry DPA Šáhid po odovzdaní prihlášky nezávislej volebnej komisii v hlavnom meste Tunis.povedal novinárom Šáhid.dodal.Šáhid vedie vládu od roku 2016, v časoch ekonomických ťažkostí a útokov militantov, ktoré poškodzujú tuniský turistický priemysel, kľúčový zdroj národného dôchodku.Premiér odovzdal prihlášku, keď sa už blížil konečný termín odovzdania prihlášok prípadných kandidátov, stanovený na piatok 18.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Noviny al-Šurúk uviedli, že pred uplynutím lehoty podalo prihlášku 98 uchádzačov o prezidentský úrad.Medzi nimi sú bývalý minister obrany Abdalkarím Zibid, Abdalfattáh Múrú z vplyvného umierneného islamistického hnutia an-Nahda (Strana obnovy), bývalý dočasný prezident Munsif Marzúkí a niekdajší premiér Mahdí Džumaa.Volebná komisia podľa očakávania oznámi kandidátov, oprávnených zúčastniť sa na voľbách, koncom tohto mesiaca.Prvý demokraticky zvolený prezident Tuniska Bádží Káid Sabsí zomrel 25. júla, päť mesiacov pred koncom funkčného obdobia.Prezidentské voľby, pôvodne naplánované na 17. novembra, sa z dôvodu jeho smrti budú konať skôr, 15. septembra.Sabsí previedol krajinu cez prechodné obdobie k demokracii, po ľudovom povstaní z roku 2011, keď bol zosadený dlhoročný autokratický prezident Zín Ábidín bin Alí.Severoafrická krajina je vo všeobecnosti vnímaná ako jediný demokraticky úspešný príbeh v rámci povstaní z rokov 2010-11 nazývaných arabská jar, ale zápasí so spomaľovaním ekonomiky a sociálnymi nepokojmi.