Turci slávili postup aj bez gólu, Francúzov potrápili Moldavci

Tureckí hráči salutujú po góle proti Francúzsku v zápase H-skupiny Francúzsko - Turecko kvalifikácie na ME 2020 v Paríži 14. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saint-Denis 15. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska vo štvrtok večer na Saint-Denis potvrdili postup na kontinentálny šampionát, ich triumf proti Moldavsku (2:1) sa však rodil veľmi ťažko. Spolu s Francúzmi postúpili z H-skupiny aj Turci, stačila im k tomu bezgólová remíza s Islandom.Zápas na Stade de France mal prekvapivý priebeh. Možno aj preto, že duel Turecka s Islandom sa skončil skôr, ako sa začal duel v Paríži a domáci vďaka výsledku z Istanbulu vedeli, že sa určite predstavia na EURO. Moldavsko poslal do vedenia v 9. minúte Vadim Rata. Domáci síce v 35. zásluhou Raphaela Varanea vyrovnali, no hostia držali cennú remízu až do 79. minúty, keď z penalty rozhodol Olivier Giroud. "" povedal pre uefa.com Engin Firat, tréner Moldavska.Kouč úradujúcich majstrov sveta Didier Deschamps priznal, že musel v šatni po prvom polčase zvýšiť hlas: "."V Turecku mali k triumfu blízko domáci, ale aj Islanďania. Obe mužstvá si vytvorili šance, zápas bol ako na váhach, napokon sa však nepodarilo skórovať nikomu. Bezgólová remíza posunula na EURO Turkov, ktorí sa po záverečnom hvizde oddali postupovým oslavám. "," povedal stredopoliar Okay Yokuslu.Útočník Islandu Mikael Anderson bol po zápase sklamaný, no športovo uznal silu súpera: "."