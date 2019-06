Turci vygumovali majstrov sveta, francúzsky tréner nešetrí kritikou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konya 9. júna (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nešetril po sobotňajšej prehre na pôde Turecka kritikou na predvedenú hru svojich zverencov. Úradujúci majstri sveta v súboji H-skupiny ani raz nevystrelili na domácu bránku a zaknihovali prvú prehru v kvalifikácii EURO 2020.povedal Deschamps.Turci rozhodli o cennom triumfe už v prvom polčase, keď sa strelecky presadili Kaan Ayhan a Cengiz Ünder. Hostia vyslali na domácu bránku iba štyri strely, do priestoru troch žrdí ani jednu.uviedol podľa agentúry AP tréner "Les Bleus". Francúzi, ktorí sú so ziskom šiestich bodov v tabuľke druhí, cestujú najbližšie do Andorry.Zraniteľne pôsobila najmä defenzíva Francúzov. Jej nepresvedčivý výkon nahral do karát kritikom trénera Deschampsa, ktorí volajú po nominácii Aymerica Laporteho z Manchestru City. Kľúčový hráč defenzívy anglického majstra stále čaká na svoj premiérový štart v najcennejšom drese.Turci nestratili v úvodných troch kolách ani bod a kraľujú tabuľke H-skupiny. V utorkovom dueli ich preverí výber Islandu.citoval tureckého útočníka Buraka Yilmaza portál hurriyet.com.tr.