Turecká centrálna banka diskutuje o možných zmenách menovej politiky

Ankara 13. septembra (TASR) - Turecká centrálna banka diskutuje o možných zmenách svojej menovej politiky. Dôvodom sú obavy z oslabovania tureckej meny.Banka začiatkom tohto mesiaca uviedla, že upraví svoju menovú politiku. To signalizuje, že by mohla vo štvrtok zvýšiť svoje úrokové sadzby.Nezávislí odborníci tvrdia, že Turecko by malo zvýšiť úroky, aby pomohlo zastaviť tlak na svoju menu. Ale aj centrálna banka je pod tlakom, a to prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby udržala nízke úrokové sadzby.Turecká mena v tomto roku klesla o 40 % oproti doláru, zatiaľ čo medziročná miera inflácie minulý mesiac vyskočila na takmer 18 % a tempo rastu hospodárstva sa spomalilo na 5,2 %.