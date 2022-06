Turecká hlava štátu Erdogan bude opäť kandidovať za prezidenta, v krajine vládne už takmer 20 rokov

Opozícia má predstaviť kandidáta

Podpora Erdoganovi klesá

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok potvrdil, že sa plánuje na budúci rok uchádzať o znovuzvolenie.Šesťdesiatosemročný Erdogan to povedal počas príhovoru v prístavnom meste Izmir, kde vyzval lídra hlavnej opozičnej strany Kemala Kiličdaroglu, aby oznámil meno kandidáta, ktorý sa proti nemu postaví v mene aliancie opozičných strán.„(Recep) Tayyip Erdogan je kandidátom Ľudovej aliancie,“ skonštatoval Erdogan, odkazujúc na alianciu jeho Strany spravodlivosti a rozvoja a nacionalistov. „Ak máte odvahu, ohláste svoju kandidatúru alebo kandidáta aliancie,“ vyzval lídra Republikánskej ľudovej strany.Prezidentské a parlamentné voľby by sa mali v Turecku konať najneskôr do júna 2023.Erdogan v krajine vládne už takmer 20 rokov, najprv ako premiér a potom ako prezident. Podpora jeho i Ľudovej aliancie však postupne klesá v reakcii na vysokú infláciu a rastúce životné náklady.Kiličdaroglu zase priviedol opozíciu k víťazstvu v komunálnych voľbách v roku 2019, keď ich kandidáti na starostov uspeli v konfrontácii so zástupcami vládnej strany a vystriedali ich v úradoch v Istanbule aj v Ankare.Aliancia opozičných strán zatiaľ neohlásila svojho prezidentského kandidáta, no za favoritov sú považovaní práve Kiličdaroglu a starostovia Ankary a Istanbulu.