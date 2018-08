Turecká kríza mala v piatok negatívny vplyv na burzy v Európe aj USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. augusta (TASR) - Menová kríza v Turecku mala v piatok (10.8.) negatívny vplyv na burzy. Wall Street oslabila, predtým výrazne klesli aj európske akciové indexy.Prudký pokles tureckej líry sa zrýchlil a vyvolal nepokoj na finančných trhoch. Existujú obavy, že tureckí dlžníci sa dostatočne nezabezpečili proti kurzovému prepadu líry, čo by mohlo viesť k výraznému nárastu objemu nesplácaných úverov v eurách alebo dolároch.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v piatok stratil 0,77 % a uzavrel na úrovni 25.313,14 bodu. Za celý uplynulý týždeň sa znížil o 0,59 %.Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,71 % na 2833,28 bodu a výberový technologický index Nasdaq 100 o 0,79 % na 7408,30 bodu.Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 v piatok padol o 1,94 % na 3426,28 bodu. Kľúčový nemecký index Dax stratil 1,99 % a uzavrel na 12.424,35 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 sa znížil o 1,59 % na 5414,68 bodu. Turecký index BIST 100 klesol o 2,31 % na 94.939,63 bodu.V Európe rovnako ako v USA najvýraznejšie oslabovali bankové tituly. Index európskeho bankového sektora stratil dve percentá. Akcia Deutsche Bank padla o 4,06 % a Commerzbank o 3,5 %. Akcie amerických bánk JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs a Morgan Stanley stratili jedno až dve percentá.Existujú totiž obavy z negatívneho dosahu prudkého oslabenia tureckej líry na európske banky. Britský denník Financial Times (FT) uviedol, že devalvácia líry môže poškodiť európske banky, ktoré investovali v Turecku. Podľa FT by to mohlo výrazne zasiahnuť španielsku banku BBVA, taliansky UniCredit a francúzsku BNP Paribas.V dôsledku obáv z tureckej krízy výrazne oslabila aj spoločná európska mena a jej kurz sa znížil až na 1,1410 USD/EUR. ECB stanovila v piatok napoludnie referenčný kurz na 1,1456 (vo štvrtok 9.8.: 1,1593) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8729 (0,8626) eura.Americký prezident Donald Trump sa v piatok rozhodol v diplomatickom spore s Tureckom vystupňovať tlak zdvojnásobením dovozných ciel na tureckú oceľ a hliník. Oslabovanie tureckej líry sa po tejto správe ešte prehĺbilo a jej kurz padol až na nové historické minimum 6,87 TRY/USD. Ešte na začiatku augusta sa dolár kupoval približne za päť lír.Clá na dovoz hliníka z Turecka tak stúpnu na 20 % a na dovoz ocele na 50 %. USA požadujú od Turecka prepustenie amerického pastora Andrewa Brunsona, ktorého v Turecku obviňujú zo špionáže a terorizmu.Dôvodmi oslabovania líry sú zrýchľovanie inflácie, rastúci schodok bežného účtu platobnej bilancie, diplomatický spor s USA a predovšetkým nečinnosť tureckej centrálnej banky, ktorá aj napriek vysokej inflácii pohybujúcej sa na úrovni okolo 16 % nesprísňuje menovú politiku. Prezident Erdogan, ktorý má po júnových voľbách takmer absolútnu moc, je totiž kritikom vysokých úrokových sadzieb. Investori sa obávajú, že môže brániť ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.Výpredaj sa v piatok dotkol takisto tureckých štátnych dlhopisov. Výnosy dvojročných tureckých dlhopisov vyskočili na približne 24 % a výnosy desaťročných dlhopisov nad 22 %. Na rekordné úrovne stúplo tiež poistenie proti nesplácaniu tureckého dlhu.