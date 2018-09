Turecká národná mládežnícka filharmónia sa opäť predstaví v Bratislave

Foto: Ars ante portas, o. z. Foto: Ars ante portas, o. z.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (OTS) - Po troch rokoch a mimoriadne úspešnom bratislavskom koncerte Tureckej národnej mládežníckej filharmónie (TÜRKIYE GENÇLIK FILARMONI ORKESTRASI, Turkish National Youth Philharmonic Orchestra) sa vracia 100 skvelých mladých hudobníkov vo veku 16 – 24 rokov do nášho hlavného mesta s atraktívnym programom. Storočnicu Leonarda Bernsteina si uctíme jeho dvoma skladbami (Canide – predohra a Divertimendo pre orchester), na koncerte zaznie aj skladba uznávaného tureckého autora Cemal Reşit Rey-a İnstantanés (Okamihy), ktorá nám hudbou priblíži obrázky zo starého Istanbulu. Po prestávke zaznie najznámejšia skladba významného ruského skladateľa Sergeja Sergejeviča Prokofjeva Symfónia č. 5. Koncert organizuje o. z. Arts ante portas v spolupráci s The Prague Concert Co. a uskutoční sa vOrchester založil v roku 2007 dirigent Cem Mansur za podpory Sabancı Foundation. Teleso pozostáva zo stovky 16 – 22 ročných hráčov vybratých z konzervatórií zo všetkých kútov Turecka. Od roku 2008, keď orchester podnikol svoje prvé medzinárodné turné, stávajú sa poslucháči v rôznych kútoch sveta svedkami virtuozity a nákazlivého entuziazmu týchto mladých hudobníkov. Orchester už účinkoval v mnohých slávnych koncertných sálach (Konzerthaus vo Viedni či v Berlíne, Sala Santa Cecilia v Ríme, Auditorium v Miláne, Brucknerhaus v Linzi, Philharmonie v Essene či Teatro Filarmonico vo Verone).Koncerty v holandských mestách Haag a Amsterdam boli uporiadané na oslavu 400. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi obidvoma štátmi, na počesť a za účasti Jej Veličenstva kráľovnej Beatrix.Dirigent Cem Mansur, študoval hudbu v Londýne a na rôznych majstrovských kurzoch, napr. v Los Angeles Philharmonic Institute pod vedením Leonarda Bernsteina. V rokoch 1981 – 1989 bol dirigentom Istanbulskej štátnej opery, v rokoch 1989 – 1997 hlavným dirigentom City of Oxford Orchestra a v rokoch 1998 – 2011 viedol istanbulský komorný orchester Akbank Oda Orkestrası. Ako hosťujúcí dirigent spolupracoval s orchestrami a opernými scénami v Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Švédsku, Španielsku, Mexiku, Izraeli, Chorvátsku, Poľsku, Juhoafrickej republike, Fínsku a Rusku.Oproti iným slávnym dirigentom má jednu významnú výchovnú aktivitu. Jeho semináre o hudbe ako spoločenskej sile sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce orchestra. Hlavným z nich je Laboratórium demokracie, v ktorom dirigent Cem Mansur divákom približuje fungovanie orchestra ako výstižnú metaforu spolužitia a učenia sa sebaúcte a zodpovednosti. Kto sa len trošku vyzná v európskej politike a narušených vzťahoch medzi Tureckom a Gréckom a Arménskom, ten vie oceniť Mansurovu činnosť pri príležitostnom zostavovaní turecko-arménskych a grécko-tureckých mládežníckych orchestrov a ich spoločnom verejnom muzicírovaní!