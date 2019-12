Turecká polícia zatkla 147 osôb podozrivých z členstva v IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 30. decembra (TASR) - Turecká polícia zatkla pri raziách po celej krajine 147 osôb podozrivých z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom v pondelok štátna tlačová agentúra Anadolu.Desiatky Iračanov a Sýrčanov boli v minulých dňoch medzi zatknutými v deviatich tureckých provinciách vrátane Ankary, Bursy a Batmanu. V pondelok zatkli v Istanbule 24 ľudí podozrivých z členstva v IS. Minulý týždeň polícia oznámila v tomto meste zatknutie 20 takýchto osôb.V novembri Turecko zrýchlilo proces odsunu zahraničných členov IS nachádzajúcich sa v tureckých alebo sýrskych väzniciach - s tým, že Tureckopre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí boli členmi alebo sympatizantmi teroristických organizácií.Ankara kritizuje krajiny Západu za to, že svojich občanov, ktorí sa pripojili k militantom z IS v Sýrii a Iraku, odmietajú prijať späť a opakovane vyzýva, aby za nich prevzali zodpovednosť.Agentúra AFP pripomína, že Turecko bolo dejiskom viacerých útokov zo strany IS v rokoch 2015 a 2016, čo vyvrcholilo masakrom v istanbulskom nočnom klube na Silvestra v roku 2017, ktorý si vyžiadal 39 obetí na životoch - väčšinou z radov cudzincov.