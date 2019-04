Turecká vládna strana uzná výsledok prepočítania hlasov z volieb

Archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Istanbul 6. apríla (TASR) - Turecká vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) v sobotu oznámila, že bude akceptovať výsledky komunálnych volieb bez ohľadu na to, kto bude po prerátaní hlasov vyhlásený za víťaza. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informoval hovorca strany Ömer Čelik.AKP síce v komunálnych voľbách, ktoré sa konali minulú nedeľu, získala v rámci krajiny väčšinu mandátov, ale podľa doteraz známych výsledkov prišla o kontrolu nad hlavným mestom Ankara a jej kandidát vyšiel ako porazený aj z veľmi tesného súboja o kreslo primátora mesta Istanbul.Volebné komisie momentálne prepočítavajú hlasy odovzdané v niektorých obvodoch oboch spomenutých veľkých miest.Hoci AKP, ktorej členom je aj prezident Recep Tayyip Erdogan, získala spolu so svojím koaličným partnerom v komunálnych voľbách minulú nedeľu celkovo viac ako 50 percent hlasov, porážka jej kandidátov na post primátorov v hlavnom meste, ako aj ekonomickom centre krajiny, by pre ňu predstavovala zásadný neúspech.Komunálne voľby v Turecku boli vnímané ako test podpory Erdoganovi v situácii, keď štát s 81 miliónmi obyvateľov čelí hospodárskej recesii s dvojcifernou infláciou, rastúcim cenám potravín a vysokej miere nezamestnanosti.Erdogan a AKP zvíťazili v každých voľbách od roku 2002, keď sa táto strana dostala k moci. Podľa analytikov súvisí výsledok nedeľňajších komunálnych volieb práve s ekonomickou stagnáciou Turecka.