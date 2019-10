Turecké ozbrojené sily zasiahli 181 teroristických cieľov

Na snímke z tureckej strany turecko-sýrskej hranice pri meste Akcakale stúpa dym po výbuchoch na sýrskom území po začiatku vojenskej operácie Mierová jar v severnej Sýrii namierenú proti Kurdom a teroristom z Islamského štátu. Na severe Sýrie došlo k vzdušným útokom tureckého vojenského letectva podporovaných delostreleckou paľbou. Akcakale 9. októbra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 10. októbra (TASR) - Turecké ozbrojené sily oznámili, že zasiahli 181 "teroristických cieľov" v rámci Operácie Prameň mieru. Tá sa začala v stredu bombardovaním a delostreleckou prípravou zameranou na pozície kurdských bojovníkov na severovýchode Sýrie. Neskôr Turecko spustilo aj pozemnú ofenzívu.Podľa spravodajského servera BBC sa terčami leteckých útokov a delostreleckej paľby stali viaceré mestá a dediny, čo prinútilo tisíce civilistov k opusteniu svojich domovov. Kurdské sily uviedli, že najmenej piati civilisti doteraz prišli o život a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí. Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).Prudké boje sa odohrávali okolo mesta Tal Abján, kde sa turecká ofenzíva začala. Hovorca SDF Mustafá Balí uviedol, že v tejto oblasti došlo k odvráteniu pozemnej invázie. Kurdské úrady vyzvali na všeobecnú mobilizáciu a ľudí vyzývali, abySDF tiež informovalo, že pri tureckom nálete bola zasiahnutá jedna z väzníc, kde sú zadržiavaní bojovníci Islamského štátu (IS). SDF požiadali Američanmi vedenú koalíciu proti IS, aby zriadila bezletovú zónu s cieľom zastaviťTurecko uviedlo v stredu v liste Bezpečnostnej rade OSN, že jeho vojenská operácia v severnej Sýrii bude. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že BR OSN sa zíde vo štvrtok na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.Invázia Turecka na sever Sýrie je podľa vyjadrenia Ankary zameraná proti tamojším sýrskym kurdských bojovníkom. Ankara ich pokladá za teroristov, napojených na kurdské povstanie prebiehajúce v rámci Turecka.