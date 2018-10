Turecko a Saudská Arábia začnú spolu vyšetrovať zmiznutie novinára

Džamál Chášukdží, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Washington 12. októbra (TASR) - Turecké a saudskoarabské úrady začnú spoločné vyšetrovanie zmiznutia novinára Džamála Chášukdžího. Vo štvrtok to oznámil hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin, ktorého citovala štátna tlačová agentúra Anadolu." uviedol Kalin.Ak sa táto spolupráca potvrdí, bude to znamenať krok vpred v závažnom diplomatickom incidente, ktorý vniesol napätie do vzťahov Turecka a Saudskej Arábie, napísala agentúra DPA.Chášukdží, saudskoarabský disident a prispievateľ amerického denníka Washington Post, je nezvestný od 8. októbra, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Turecké úrady majú podozrenie, že Chášukdží sa na konzuláte stal obeťou "Saudská Arábia tieto tvrdenia odmieta. Jej konzulát v Istanbule trvá na tom, že Chášukdží z objektu krátko po príchode odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia. Medzičasom však súhlasila, aby turecké úrady vykonali policajnú prehliadku tohto objektu.Americký prezident Donald Trump označil podozrivé zmiznutie Chášukdží zaa uviedol, že vyšetrovatelia z USA pomáhajú Turecku pri riešení prípadu.povedal Trump vo štvrtok pre americkú televíziu Fox News.vyjadril sa Trump.Turecké diplomatické zdroje neskôr popreli Trumpovo vyhlásenie.uviedla agentúra Anadolu s odvolaním sa na anonymné diplomatické zdroje.Trump novinárom povedal, že nie je zástancom myšlienky, aby USA zastavili predaj zbraní Rijádu a odplatili sa tak za údajnú vraždu žurnalistu. Trump však dodal, žeOSN sa skontaktovala so saudskoarabskými predstaviteľmi v New Yorku, aby vyjadrila znepokojenie nad osudom Chášukdžího, ale na vyšetrovaní sa nijako nezúčastňuje.Novinár, ktorý získal vzdelanie v USA, opakovane kritizoval saudskoarabského princa Muhammada bin Salmána za viacero jeho rozhodnutí, vrátane vojny v Jemene pod vedením Saudskej Arábie.Trumpova administratíva v stredu oznámila, že je v kontakte s korunným princom. Prezident v interview s televíziou Fox News povedal, že americko-saudskoarabské vzťahy sú naďalej