Turecko a spojenci zaútočili na sily Damasku, spôsobili im straty

Bejrút 25. októbra (TASR) - Turecké sily a ich spojenci zaútočili vo štvrtok na severovýchode Sýrie na sily podliehajúce sýrskej vláde, pričom niektorých vojakov zabili alebo zranili. Dostali sa tiež do stretu so silami pod vedením Kurdov, informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa sýrske zdroje.Sýrska štátna tlačová služba SANA uviedla, že terčom spomínaného útoku boli stanovištia sýrskej armády v okolí mesta Tal Tamr. Vojaci sa bránili, pričom v ich radoch došlo k "", dodala bez ďalších podrobností.Zoskupenie Sýrske demokratické sily pod vedením Kurdov medzitým oznámilo, že traja z jeho bojovníkov zahynuli v bojoch so silami podporovanými Tureckom.Turecko na severovýchode Sýrie začalo 9. októbra ofenzívu proti Kurdom s deklarovaným cieľom vytvoriť bezpečnú zónu, ktorá by umožnila návrat do vlasti sýrskym utečencom. Všetky zúčastnené strany vyhlasujú, že dodržiavajú terajšie prímerie a plnia rusko-tureckú dohodu, ktorá predpokladá odsun kurdských bojovníkov z danej oblasti a nasadenie tureckých a ruských hliadok.