Turecko a USA sa dohodli na prímerí v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ankara 17. októbra (TASR) - Spojené štáty a Turecko sa dohodli na prímerí v Sýrii. Americký viceprezident Mike Pence to vo štvrtok vyhlásil po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare. Informovala o tom agentúra DPA.Turecko na základe dohody preruší svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (päť dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Ak sa tak stane, operácia bude ukončená, uviedol Pence.Americký viceprezident dodal, že USA v súvislosti s prímerím neuvalia na Turecko ďalšie sankcie, pričom v prípade trvalého prímeria budú odvolané aj už platné sankčné opatrenia voči Ankare.Počas svojej prvej oficiálnej návštevy Turecka dostal Pence od amerického prezidenta Donalda Trumpa za úlohu sprostredkovať prímerie medzi Ankarou a Kurdmi na severovýchode Sýrie.Trump predtým tureckú vládu varoval pred zdrvujúcimi sankciami v prípade, že rokovanie nebude úspešné.Erdogan doteraz odmietal akékoľvek pokusy o sprostredkovanie mieru so sýrskymi Kurdmi, pričom opakovane vyhlásil, že sankcií sa neobáva.Turecko spustilo 9. októbra v Sýrii ofenzívu proti Kurdom - s deklarovaným cieľom vyčistiť oblasť pri turecko-sýrskej hranici od "teroristov" a vytvoriť "bezpečnú zónu" pre návrat sýrskych utečencov.Ankara k ofenzíve pristúpila po tom, ako Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu po tom, ako prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Asadom.