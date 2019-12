Turecko deportovalo 11 militantov s francúzskym občianstvom

Na snímke ľudia stojaci na streche z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Akcakale 13. októbra 2019 sledujú dym stúpajúci po ostreľovaní sýrskeho mesta Tal Abjad tureckými jednotkami. Najmenej 26 civilistov prišlo o život v nedeľu v severovýchodnej časti Sýrie po tom, ako Turecko a jeho spojenci pokračovali vo vojenskej operácii proti kurdským silám. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 9. decembra (TASR) - Turecko deportovalo do vlasti 11 francúzskych občanov, ktorí sú podozriví z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva vnútra.V stručnom vyhlásení ministerstva sa uvádza, že Turecko poslalo späť do domovskej krajiny 11 "cudzích teroristov". Bližšie informácie o podozrivých turecké ministerstvo vnútra nezverejnilo.V novembri Turecko zrýchlilo proces odsunu zahraničných členov IS nachádzajúcich sa v tureckých alebo sýrskych väzniciach - s tým, že Turecko "nie je hotel" pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí boli členmi alebo sympatizantmi teroristických organizácií.Doposiaľ bolo deportovaných viac ako 60 cudzích bojovníkov, a to do krajín ako Spojené štáty, Dánsko, Írsko, Holandsko či Nemecko.