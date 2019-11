Turecko deportovalo dvoch Belgičanov podozrivých z terorizmu

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 29. novembra (TASR) - Turecko v piatok deportovalo späť do vlasti dvoch občanov Belgicka, ktorí sú podozriví z členstva v teroristickej organizácii. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva vnútra o tom informovala agentúra DPA.Turecký rezort vnútra oznámil deportáciu na Twitteri, pričom obe osoby označil akobez toho, aby poskytol podrobnejšie informácie.Svoj zámer deportovať cudzích občanov, ktorí sú podozriví z členstva v teroristických organizáciách späť do krajín ich pôvodu, oznámila Ankara ešte 11. novembra.Celkovo bolo z Turecka doteraz takýmto spôsobom deportovaných 15 cudzincov vrátane občanov Spojených štátov a Nemecka, ale aj iných európskych krajín.Turecký minister vnútra Süleyman Soylu okrem toho ešte v utorok oznámil, že do Francúzska bude deportovaných 11 osôb podozrivých z členstva v extrémistickom hnutí Islamský štát (IS), ktorí boli zadržaní v Sýrii.Agentúra Anadolu v minulosti informovala, že tureckých repatriačných zariadeniach čaká na deportáciu 944 cudzích štátnych príslušníkov z 36 krajín.