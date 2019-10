Turecko hlási zo Sýrie štyroch mŕtvych vojakov

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Akcakale 10. októbra 2019 dym stúpa po bombardovaní Sýrie tureckými vojskami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Bejrút/Kámišlí 11. októbra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že v Sýrii zahynuli ďalší dvaja vojaci. Celkový počet zabitých tureckých vojakov tak za posledné tri dni - od začiatku ofenzívy proti sýrskym Kurdom - stúpol na štyroch, informovala agentúra AP.Ministerstvo v piatok uviedlo, že dvojica vojakov zahynula po mínometnom útoku sýrskych kurdských Oddielov ľudovej obrany (YPG) na tureckú základňu v oblasti mesta Afrín na severozápade krajiny.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny IS, sa začala v stredu.Podľa piatkového vyhlásenia OSN, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, utieklo z oblasti už približne 100.000 ľudí.Kurdskí predstavitelia okrem toho oznámili, že piatim zadržaným členom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa v piatok podarilo uniknúť z kurdského väzenia v severovýchodnej časti Sýrie.uviedol zástupca SDF. Strážca z väznice Navkur, ktorá sa nachádza v meste Kámišlí, pre AFP potvrdil, že v tomto zariadení sú väčšinou zahraniční džihádisti.