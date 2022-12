Turecko hrozí blokovaním členstva Fínska v NATO, je stále znepokojené aktivitami kurdských militantov

Organizácie PKK a YPG

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Turecko naďalej znepokojujú údajné aktivity kurdských militantných skupín vo Fínsku a očakáva od neho, že podnikne „konkrétne kroky“, než Ankara ratifikuje jeho prístupový protokol do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Na spoločnej tlačovej konferencii s jeho fínskym kolegom to povedal turecký minister obrany Hulusi Akar Antti Kaikkonen pricestoval do Ankary na rokovania o vstupe Fínska do aliancie.„Povedal som im, že sme znepokojení pokračujúcimi aktivitami teroristických organizácií PKK a YPG a ich podporovateľov vo Fínsku a že z toho máme obavy,“ povedal Akar novinárom odkazujúc na Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a sýrske kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG).Fínsko a Švédsko opustili svoju dlhodobú politiku vojenskej neutrality a po tom, ako ruské sily vo februári napadli Ukrajinu. Všetkých 30 členov aliancie ich v lete formálne prizvalo, no ich prístupový protokol zatiaľ neratifikovali Maďarsko a Turecko. To hrozí blokovaním ich členstva, ak nesplnia určité požiadavky týkajúce sa kurdských militantov a ďalších skupín či vývozu zbraní.Kaikkonen trval na tom, že Helsinki sú zaviazané k dohode uzavretej medzi Tureckom, Švédskom a Fínskom, na základe ktorej sa dve severské krajiny zaviazali riešiť bezpečnostné obavy Turecka. „Bezpečnostné obavy berieme vážne,“ zdôraznil.Tiež hovoril o tureckej žiadosti o uvoľnenie zbrojného embarga voči Turecku. Minister povedal, že oni predaj zbraní posudzujú jednotlivo podľa prípadu a nemajú „národné zbrojné embargo“. „V budúcnosti budeme tiež brať do úvahy, že sme spojenci v NATO,“ dodal.Akar tiež hovoril, že Ankara očakáva od spojencov v NATO spoluprácu pri modernizácii tureckých ozbrojených síl. To zahŕňa aj rýchle schválenie predaja stíhačiek F-16 zo strany USA.