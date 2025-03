Turecko je ochotné vyslať vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie

6.3.2025 (SITA.sk) - Turecko je v prípade potreby ochotné nasadiť vojakov na Ukrajinu v rámci širšej mierovej misie , uviedol vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva obrany.„Otázka príspevku k misii... sa bude vyhodnocovať so všetkými relevantnými stranami, ak to bude potrebné pre nastolenie regionálnej stability a mieru,“ uviedol zdroj.Toto vyjadrenie prišlo v čase, keď sa lídri Európskej únie stretávajú v Bruseli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským , aby hľadali spôsoby, ako posilniť obranu Ukrajiny aj Európy. Dôvodom je to, že americký prezident Donald Trump pozastavil Kyjevu vojenskú pomoc a prestal s ním zdieľať spravodajské informácie.