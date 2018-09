Turecko kritizuje Grécko za udelenie azylu tureckým vojakom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Istanbul 4. septembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu kritizoval v utorok Grécko za udelenie azylu tureckým vojakom, ktorí ušli do Grécka po neúspešnom pokuse o prevrat v Turecku v roku 2016. Informovala o tom agentúra DPA.uviedol Čavušoglu na tlačovej konferencii s gréckym náprotivkom Nikosom Kotziasom v tureckej provincii Izmir. Reagoval tak na rozhodnutie Grécka udeliť právnu ochranu ôsmim tureckým vojakom, informuje štátna turecká agentúra Anadolu.Kotzias ale povedal, že Grécko neprijalo teroristov a v krajine sa vždy riadiaObaja ministri sa stretli na ceremónii otvorenia nedávno zrenovovanej budovy gréckeho konzulátu v Izmire.AP pripomína, že od neúspešného pokusu o prevrat z júla 2016 skončili v Turecku vo väzení mnohí tureckí predstavitelia, členovia opozície, podnikatelia, vojaci i štátni zamestnanci. Desiatky Turkov preto radšej ušli do Grécka, než by vo vlasti mali čeliť trestu.Ankara opakovane žiadala Grécko o vydanie týchto vojakov späť do vlasti.Medzi oboma spojencami z NATO však nedávno došlo k zmierneniu vo vzťahoch. V auguste totiž Turecko prepustilo na slobodu dvoch gréckych vojakov, ktorých od marca zadržiavalo pre podozrenie zo špionáže.