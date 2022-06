Turecko nemôže garantovať vývoz obilia z Ukrajiny, v Čiernom mori podľa šéfa ochodníkov s obilím nemá dostatočnú moc

Mali by tam byť lode NATO

Odstránenie mín potrvá mesiace

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf ukrajinského združenia obchodníkov s obilím zavrhol úsilie Turecka o vyrokovanie dohody s Ruskom o obnovení exportu ukrajinského obilia. Ankara podľa neho postráda moc na to, aby bola garantom.„Turecko nemá v Čiernom mori dostatočnú moc, aby zaručilo bezpečnosť nákladu a ukrajinských prístavov,“ vyjadril sa Serhij Ivaščenko z Ukrajinskej obilnej únie.Ako tiež povedal, Ukrajina by uprednostnila, keby lode NATO vstúpili do Čierneho mora a slúžili ako garanti.Ivaščenkovmu vyjadreniu predchádzali rokovania medzi Tureckom a Ruskom, ktoré diskutovali o vytvorení bezpečného námorného koridoru v Čiernom mori, aby mohla Ukrajina vyviezť obilie v čase eskalujúcej potravinovej krízy.Moskva tvrdí, že ukrajinské prístavy je potrebné odmínovať, aby bola možná bezpečná lodná doprava, a trvá na svojom práve kontrolovať prichádzajúce lode, či neprivážajú na Ukrajinu zbrane.Ivaščenko tiež prízvukoval, že to boli Rusi, kto nastražil morské míny v oblasti, a ich odstránenie bude trvať tri až štyri mesiace.