Turecko nepodporí Švédsku vstup do NATO, kým nechá voľne „pobehovať“ teroristické skupiny

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Švédsko by nemalo očakávať podporu Turecka pre jeho členstvo v NATO, vyhlásil turecký prezident v reakcii na víkendové protesty v Štokholme.Dánsky protiislamský aktivtista Rasmus Paludan v sobotu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme spálil Korán a v meste sa tiež konali prokurdské demonštrácie, kde účastníci mávali vlajkami rôznych kurdských skupín vrátane Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko, Európska únia a USA považujú za teroristickú organizáciu. Recep Tayyip Erdogan skritizoval Paludanovu demonštráciu ako urážku všetkých a obzvlášť moslimov. V tejto súvislosti zároveň skritizoval švédske úrady, že umožnili, aby sa uskutočnila pred tureckou ambasádou.„Takže necháte teroristické organizácie voľne behať a potom očakávate našu podporu pri vstupe do NATO. To sa nestane,“ vyhlásil Erdogan odkazujúc na snahu Švédska a Fínska o členstvo vo vojenskej aliancii. Ak Švédsko nepreukáže rešpekt k Turecku alebo moslimom, potom „neuvidia od nás žiadnu podporu v otázke NATO“.Ankara dosiaľ neratifikovala členstvo Švédska a Fínska v NATO, pretože čaká kým severské krajiny splnia jej bezpečnostné požiadavky.