Turecko neukončí ofenzívu v Sýrii ani napriek medzinárodnému odporu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovorí s tureckými novinármi v Istanbule 13. októbra 2019. Erdogan v nedeľu vyhlásil, že vyhrážky západných veľmocí sankciami a zbrojnými embargami nezastavia tureckú vojenskú ofenzívu proti kurdským militantom v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 15. októbra (TASR) - Turecko v utorok vyhlásilo, že vo vojenskej operácii na severe Sýrie bude pokračovať aj napriek nesúhlasu medzinárodného spoločenstva, pričom odsúdilo "", ktorú sýrski Kurdi uzavreli s vládou v Damasku po tom, ako sa z oblasti stiahli ich bývalí americkí spojenci. Informovala o tom agentúra AFP." vyhlásil riaditeľ komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa medzitým vyhlásila, že v priebehu najbližších 24 hodín vycestuje do Ankary viceprezident USA Mike Pence, aby Turecko dotlačil k uzavretiu prímeria so sýrskymi Kurdmi. Pence oznámil plán vycestovať do Turecka ešte v pondelok, avšak nekonkretizoval vtedy presnejší čas odletu.Americký minister obrany Mark Esper v pondelok avizoval, že členské krajiny NATO požiada, aby Turecko za jeho inváziu do Sýrie potrestali. Spresnil ďalej, že na budúci týždeň vycestuje do centrály NATO v Bruseli a spojencov v Aliancii požiada, aby "" v reakcii na tieto "" kroky Turecka.Esper Ankaru zároveň v pondelok obvinil z toho, že inváziou prispela k prepúšťaniu nebezpečných zajatcov z IS. Anonymný zdroj z prostredia americkej administratívy však tieto informácie pre AFP v utorok vyvrátil, keď povedal, že Spojené štáty si nie sú v súvislosti s Tureckou inváziou vedomé žiadneho "" úteku bojovníkov IS z internačných táborov pod kontrolou Kurdov.