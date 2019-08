Turecko označilo rokovania s USA o Sýrii za pozitívne

Minister obrany Turecka Hulusi Akar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 7. augusta (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar označil v stredu za "pozitívne" rozhovory s USA, ktoré majú za cieľ predísť tureckému vojenskému zásahu v severnej časti Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.V Ankare od pondelka prebiehajú rokovania medzi predstaviteľmi Turecka a USA o vytvorení" v severnej časti Sýrie, ktorá by mala udržať tamojšie kurdské milície ďalej od tureckých hraníc. Prípadná dohoda by mohla zabrániť ďalšej hroziacej tureckej invázii do severnej Sýrie.Stretnutia boli podľa Akarových slov "Turecko už viackrát varovalo, že sa pripravuje na zásah voči kurdským Ľudovým obranným jednotkám (YPG) v severnej časti Sýrie. USA podporujú YPG, ktoré predstavujú hlavnú silu v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii.Ankara však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná a od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území.povedal Akar, ktorého vyjadrenia priniesla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Turecko, USA a YPG sa podľa AFP rozchádzajú v názoroch o veľkosti bezpečnostnej zóny.