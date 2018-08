Turecko po uvoľnení vzťahov s Berlínom dúfa vo viac nemeckých turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. augusta (TASR) - Najmenej 54 nemeckým občanom bol od začiatku tohto roka zamietnutý vstup do Turecka. Počet zamietnutých žiadostí o vstup na tureckých letiskách a hraničných priechodoch tak zostáva aj dva roky po neúspešnom pokuse o prevrat v Turecku dosť značný. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vlani zaevidovalo dovedna 95 takýchto prípadov, píše agentúra DPA.Nedávno opätovne zvolený turecký prezident Recep Tayyip Erdogan príde v septembri na návštevu Nemecka, kým do Turecka pravdepodobne vycestuje aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. V nemecko-tureckých vzťahoch sa tak objavili náznaky uvoľnenia napätia, dôvody predchádzajúcej krízy však nie sú ešte úplne odstránené, analyzuje DPA.Počet z politických dôvodov zadržaných Nemcov v Turecku, naopak, klesol. Počas prvého roka po prevrate došlo k 24 zatknutiam, kým v prvých siedmich mesiacov tohto roka iba k šiestim. Popri tom sa nachádzajú vo väzení traja nemeckí občania, ktorých zadržali ešte v roku 2016 či 2017.Zatknutia a odopretia vstupu od pokusu o prevrat z júla 2016 do veľkej miery zaťažujú nemecko-turecké vzťahy. Isté uvoľnenie prinieslo vo februári tohto roka prepustenie jedného z prominentných väzňov, nemecko-tureckého novinára Deniza Yücela.Turecká vláda dúfa, že sa jej podarí dostať cestovný ruch v krajine na úroveň z minulých rokov. Miestny rezort diplomacie po zrušení výnimočného stavu v krajine v polovici júla zmiernil cestovné obmedzenia do jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Nemcov.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí však pripomína, že naďalej existujeĎalej varuje aj pred možnosťou odopierania vstupu do Turecka. Predovšetkým v prípade osôb s úzkymi vzťahmi v Turecku došlo od začiatku roka 2017 k odopretiu vstupu do Turecka sčasti bez uvedenia dôvodov, pripomína DPA. Okrem iného im boli zhabané aj mobilné telefóny a preskúmané uložené údaje vrátane kontaktov.Vzhľadom na nebezpečenstvo hroziaceho teroristického útoku a zatýkanie nemeckých občanov klesol počet nemeckých turistov v Turecku v minulom roku na 3,6 milióna. Medzičasom má tento trend opäť stúpajúcu tendenciu. Turecká vláda dúfa, že rekordné počty vo výške 5,6 milióna nemeckých turistov, ktoré zaznamenali v roku 2015, by sa mohli dosiahnuť ku koncu tohto roka.