Turecko podniklo nálety na kurdské sily v Sýrii a Iraku

Damask 8. októbra (TASR) - Turecké sily podnikli v pondelok večer útoky voči kurdským jednotkám a Sýrskym demokratickým silám (SDF) v Sýrii a Iraku neďaleko hraníc s Tureckom. Informoval o tom izraelský denník The Jerusalem Post na svojej internetovej stránke.Turecké sily zaútočili na pozície SDF v meste al-Málikíja v oblasti Hasaka na severe Sýrie, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) je v radoch SDF v oblasti Hasaka zvýšená pohotovosť vzhľadom na obavy z hroziacej tureckej invázie.Turecké vzdušné sily tiež v pondelok "zneškodnili" troch príslušníkov Strany kurdských pracujúcich (PKK) na severe Iraku. K útokom došlo v regióne Gara neďaleko hranice s Tureckom, informovala turecká tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na turecké ministerstvo obrany.SDF v tlačovom vyhlásení oznámilo, že nevyprovokovaný turecký útok bude mať negatívny vplyv na boj s Islamským štátom (IS) a na stabilitu a mier v regióne.zdôraznili Kurdmi vedené sily, ktoré po boku USA roky bojovali proti extrémistom z IS.Americké jednotky začali v pondelok s odsunom zo svojich pozícií v severnej Sýrii po tom, čo Biely dom vyhlásil, že uvoľní severozápad Sýrie pre plánovanú tureckú ofenzívu, ktorú však americké ministerstvo obrany (Pentagón) podľa svojho vyhlásenia neschvaľuje a varuje Turecko pred "destabilizačnými následkami" jeho postupu v Sýrii.Americký prezident Donald Trump pohrozil zničením tureckej ekonomiky, ak Ankara podnikne v Sýrii niečo, čo bude on pokladať za nepatričné.