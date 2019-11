Turecko pohrozilo, že pošle zajatých členov IS do krajín ich pôvodu

Na archívnej snímke turecký minister vnútra Süleyman Soylu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 2. novembra (TASR) - Turecký minister vnútra Süleyman Soylu kritizoval v sobotu viaceré európske štáty za to, že sa zriekli svojich občanov, ktorí bojovali v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a v súčasnosti sa nachádzajú v tureckom zajatí. Soylu tiež pohrozil, že Turecko zajatých bojovníkov IS prepustí z väzby a pošle do ich domovských krajín, informovala agentúra DPA.," povedal Soylu v Ankare.Niektoré štáty ako Británia a Holandsko podľa neho siahli po jednoduchom riešení, keď z členov Islamského štátu urobili "". Soylu nekonkretizoval, koľko bojovníkov IS padlo do tureckého zajatia od 9. októbra, keď Ankara spustila vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie." opýtal sa Soylu a dodal, že Turecko teroristov pošle "V tureckom zajatí sa v súčasnosti nachádzajú britskí a holandskí občania, ako aj občania ďalších európskych štátov, ktorí boli členmi IS. Viaceré európske krajiny odmietli repatriáciu svojich občanov bojujúcich v radoch IS, ktorých na severe Sýrie zadržiavajú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).SDF, ktoré v Sýrii bojovali po boku Američanov proti Islamskému štátu a podľa odhadov zadržiavajú približne 10.000 militantov, sa ocitli pod veľkým tlakom po tom, čo sa zo severovýchodu Sýrie stiahli americké jednotky a Turecko tam spustilo ofenzívu. Viaceré krajiny sa obávajú, že to spôsobí chaos, ktorý IS umožní, aby preskupil svoje sily.