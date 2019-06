Turecko poprelo Ruskom avizované prímerie v sýrskej provincii Idlib

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 13. júna (TASR) - Prímerie v provincii Idlib v severozápadnej Sýrii nie je možné plne zabezpečiť. Vo štvrtok to vyhlásil turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu - napriek tomu, že Moskva avizovala pre túto oblasť kontrolovanú džihádistami plné prímerie, píše agentúra AFP.povedal Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym partnerom Jeanom-Yvesom Le Drianom.O prímerí pre oblasť provincie Idlib, kde nedávno došlo k zintenzívneniu leteckých útokov sýrskeho režimu a jeho spojenca Ruska, informovala v stredu večer samotná Moskva.oznámilo v stredu večer vo vyhlásení ruské Centrum pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii.V provincii Idlib a ďalších priľahlých oblastiach, ktoré ovládajú islamskí povstalci, trvá od septembra formálne vratké prímerie. Od konca apríla však dochádza v tomto regióne k stále častejším útokom vládnych jednotiek a ruským náletom.Letecké útoky sýrskeho režimu a jeho spojenca Ruska na oblasti kontrolované džihádistami na severozápade Sýrie si v pondelok vyžiadali 25 obetí z radov civilistov vrátane siedmich detí, uviedli mimovládne organizácie.Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii prišlo od apríla v tejto oblasti o život najmenej 360 civilistov. V dôsledku násilia muselo svoje domovy už opustiť vyše 270.000 ľudí a v regióne bolo navyše zasiahnutých už 24 zdravotných stredísk, uviedla OSN.V občianskej vojne v Sýrii zahynulo od roku 2011 už 370.000 ľudí a milióny ďalších osôb boli vysídlené. V roku 2015 sa do ozbrojeného konfliktu zapojila armáda Ruskej federácie a bojuje na strane provládnych vojsk režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.