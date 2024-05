Turecko pozastavilo všetok obchod s Izraelom, dôvodom sú vojenské akcie v Pásme Gazy

Druhá fáza opatrení

Turecko uznalo Izrael v roku 1949. Za vlády Erdoğana napätie medzi krajinami kolísalo. Turecký vodca zintenzívnil svoju kritiku Izraela po odštartovaní vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy a obvinil ho z páchania vojnových zločinov a genocídy. Militantnú skupinu Hamas , ktorú Izrael, Spojené štáty americké a Európska únia považujú za teroristickú organizáciu, označil za bojovníkov za slobodu.

3.5.2024 (SITA.sk) - Turecko vo štvrtok pozastavilo všetok dovoz a vývoz do Izraela s odvolaním sa na prebiehajúcu vojenskú akciu „židovského štátu" v Pásme Gazy.Ankara prisľúbila, že bude pokračovať v zavádzaní opatrení, kým izraelská vláda nepovolí prísun humanitárnej pomoci do spomenutej enklávy na pobreží Stredozemného mora.Vo vyhlásení tureckého ministerstva obchodu sa uvádza, že „vývozné a dovozné transakcie vo vzťahu k Izraelu boli zastavené, pričom sa vzťahujú na všetky produkty". Tureckí predstavitelia by sa mali skoordinovať s palestínskymi úradmi, aby zabezpečili, že pozastavenie dovozu a vývozu nepostihne Palestínčanov, uviedlo ministerstvo.Ministerstvo tento krok označilo za „druhú fázu" opatrení proti Izraelu a dodalo, že tieto kroky zostanú v platnosti, kým Izrael „neumožní neprerušovaný a dostatočný tok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy".Minulý mesiac Turecko, oddaný kritik izraelských vojenských akcií, oznámilo, že obmedzuje vývoz 54 druhov výrobkov do Izraela, vrátane hliníka, ocele, stavebných výrobkov a chemických hnojív.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac vo štvrtok obvinil Turecko z blokovania izraelského dovozu a vývozu z tureckých prístavov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan „porušuje dohody blokovaním prístavov pre izraelský dovoz a vývoz," napísal Kac na sociálnej sieti X.