Turecko pripravuje žiadosť o vydanie 18 podozrivých z vraždy novinára

Tureckí policajti prichádzajú do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 26. októbra (TASR) - Turecká prokuratúra predložila ministerstvu spravodlivosti v Ankare žiadosť o vydanie 18 osôb, ktoré zadržali v Saudskej Arábii v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na správy tureckých štátnych médií.Hlavná istanbulská prokuratúra sa s príslušnou žiadosťou obrátila na turecký rezort spravodlivosti, ktorý by mal následne oficiálne požiadať Rijád o vydanie podozrivých osôb na trestné stíhanie do Turecka.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok zopakoval, že Ankara má dôkazy o Chášukdžího vražde na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, ktoré sa chystá časom aj zverejniť.Medzi 18 zadržanými je podľa Erdogana 15 členov komanda, ktoré bolo vyslané do Istanbulu s cieľom zabiť novinára. Zvyšní traja sú zamestnanci saudskoarabského konzulátu.Do Istanbulu v nedeľu pricestuje hlavný saudskoarabský prokurátor. Stretne sa s tureckým prokurátorom, ktorý vedie vyšetrovanie Chášukdžího prípadu.Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Kritik saudskoarabského korunného princa a komentátor denníka Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát v Istanbule opustil živý. Saudskoarabská prokuratúra však vo štvrtok priznala, že bol zámerne zavraždený.