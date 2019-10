Turecko v liste Bezpečnostnej rade OSN: Operácia v Sýrii bude uvážená

Sýrčania utekajú pred tureckou paľbou z mesta Rás al-Ajn na severe Sýrie po začiatku vojenskej operácie Mierová jar v severnej Sýrii namierenú proti Kurdom a teroristom z Islamského štátu. Rás al-Ajn 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. októbra (TASR) - Turecko uviedlo v stredu v liste Bezpečnostnej rade OSN, že jeho vojenská operácia v severnej Sýrii bude. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že BR OSN sa zíde vo štvrtok na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.napísal v liste turecký veľvyslanec v OSN Feridun Sinirlioglu. Podľa neho sa operácia zameria iba na teroristov a ich skrýše, útočiská, pozície či vybavenie. Dodal, že sa prijali všetky opatrenia s cieľom vyhnúť sa obetiam medzi civilným obyvateľstvom.Turecko odôvodnilo svoju akciu článkom 51 Charty OSN, ktorý hovorí o individuálnom alebo kolektívnom práve na sebaobranu voči ozbrojenému útoku.Generálny tajomník OSN António Guterres jevývojom v severovýchodnej Sýrii auviedol hovorca OSN Frahan Haq. Guterres vyzval na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry a domnieva sa, že neexistuje vojenské riešenie sýrskeho konfliktu.Turecko spustilo v stredu aj pozemnú ofenzívu proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie. Operácia Prameň mieru sa začala bombardovaním a delostreleckou prípravou zameranou na pozície kurdských bojovníkov. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí. Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF). Ďalších 28 ich utrpelo zranenia, uviedla agentúra DPA odvolaním sa na vyhlásenie SOHR.