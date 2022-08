Turecko vyšetruje dva prípady kolízií vozidiel so záchrannými zložkami

Turecké úrady vyšetrujú dva prípady kolízií vozidiel so záchrannými zložkami zo soboty, ktoré si vyžiadali najmenej 35 mŕtvych. Nehody sa stali len 250 kilometrov od seba v južnom Turecku.

V obidvoch prípadoch pohotovostné tímy zasahovali pri skorších dopravných nehodách a ich členovia sú medzi mŕtvymi.

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -Prvá nehoda sa odohrala na diaľnici medzi mestami Gaziantep a Nizip, keď autobus narazil do pohotovostných tímov. Vyžiadala si 15 mŕtvych a 22 zranených.Minister vnútra Süleyman Soylu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že medzi mŕtvymi sú traja hasiči, dvaja záchranári a dvaja novinári.Ďalších osem mŕtvych bolo z autobusu. Tlačová agentúra Ilhas informovala, že dvaja jej novinári prišli o život, keď zastavili, aby pomohli obetiam prvej nehody, pri ktorej auto zišlo z diaľnice a skĺzlo sa po vale.Druhý incident sa stal neskôr popoludní v Deriku po tom, ako kĺbovému nákladnému autu zlyhali brzdy, v dôsledku čoho v blízkosti čerpacej stanice narazilo do dvoch ďalších vozidiel. Keď na miesto prišli záchranári a zhromaždili sa tam ľudia, ďalšie nákladné vozidlo stratilo kontrolu a narazilo do nich.Soylu na mieste nešťastia informoval, že 20 ľudí prišlo o život a 26 utrpelo zranenia. Medzi obeťami je podľa jeho slov aj policajt. Polícia zadržala dvoch vodičov a začala vyšetrovanie, dodal.Turecko má slabú úroveň bezpečnosti na cestách. Vlani podľa vládnych údajov pri dopravných nehodách v krajine prišlo o život 5 362 ľudí.