Turecko vyslalo na Cyprus neozbrojený dron

Ankara 16. decembra (TASR) - Turecký prieskumný dron, ktorý by mal pomáhať pri hľadaní uhľovodíkov vo východnom Stredomorí, pristál v pondelok na letisku na rozdelenom ostrove Cyprus.S odvolaním sa na turecké zdroje o tom informovala agentúra Reuters, ktorá dodala, že tento krok by mohol zvýšiť napätie medzi Tureckom a Gréckom.Vláda severnej časti Cypru, ktorá je pod správou Turecka a nie je uznávaná medzinárodným spoločenstvom, v piatok na žiadosť tureckej vlády určila letisko Gečitkale ako základňu pre ozbrojené a neozbrojené bezpilotné zariadenia, uviedla miestna tlačová agentúra DHA.Šéf tureckého riaditeľstva obranného priemyslu Ismail Demir oznámil, že prvý neozbrojený turecký dron v pondelok ráno vzlietol z letiska v západotureckej provincii Mugla a pristál na letisku Gečitkale.Agentúra DHA napísala, že dron podnikol svoj prvý let vo východnom Stredomorí. Ďalšie podrobnosti nezverejnila.Ostrov Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď došlo k tureckej invázii vyvolanej krátkym prevratom v gréckej časti ostrova. Kým grécka časť je od roku 2004 členom Európskej únie, Severocyperskú tureckú republiku neuznáva medzinárodné spoločenstvo s výnimkou Turecka.Momentálne sa Grécko a Turecko sporia pre náleziská ropy vo východnom Stredomorí a najnovšie aj pre nedávno podpísanú líbyjsko-tureckú dohodu o námornej hranici.Podľa Atén je táto zmluva neplatná, pretože bola uzavretá so zlým úmyslom a odporuje medzinárodnému právu. Turecko si v nej totiž nárokuje časť východného Stredomoria v blízkosti gréckeho ostrova Kréty. Atény už v reakcii na to vyhostili líbyjského veľvyslanca.Ankara kritiku Atén odmieta a tvrdí, že cieľom dohody s Líbyou je obhajoba práv Turecka v regióne.Ankara už dlhší čas robí pri pobreží Cypru prieskumné vrty na budúcu ťažbu ropy. Grécko ju za to kritizuje, ale Turecko tvrdí, že z jeho ťažby ropy by profitovali aj obyvatelia severnej časti Cypru.V reakcii na to Európska únia označila tieto aktivity za nezákonné a pripravila sankcie proti Turecku, dodal Reuters.Pri južnom pobreží Cypru na základe licencií od gréckocyperskej vlády robia prieskumné vrty aj viaceré západné spoločnosti, napr. talianska ENI, francúzsky Total či americký ExxonMobil.Vlani turecké vojnové lode fyzicky zablokovali vrtnú loď, ktorá mala pre spoločnosť ENI vykonávať vopred naplánované prieskumné vrty vo vodách juhovýchodne od Cypru.