Turecko zadržalo ďalších 56 ľudí podozrivých z napojenia na Gülena

Istanbul 10. septembra (TASR) - Turecké orgány zadržali 48 príslušníkov ozbrojených síl a osem ďalších osôb pre ich údajné napojenie na moslimského duchovného Fethullaha Gülena, obviňovaného zo zosnovania pokusu o štátny prevrat z roku 2016.Títo zadržaní patria do skupiny 89 ľudí, ktorých zadržanie v rámci svojho vyšetrovania nariadila prokuratúra v Istanbule.Od pokusu o vojenský prevrat z júla 2016, ktorý si vyžiadal 250 obetí na životoch, je v Turecku zatýkanie ľudí podozrivých z kontaktov s Gülenom prakticky na dennom poriadku. Turecká vláda zo zosnovania puču viní práve Gülena - ten to však popiera.Z marcových údajov OSN vyplýva, že v Turecku od pokusu o prevrat zadržali už 160.000 ľudí a prepustili z práce približne rovnaký počet zamestnancov štátnej správy. Viac ako 50.000 zo zadržaných osôb oficiálne obvinili a počas procesov s nimi umiestnili do väzby.Západní spojenci Turecka kritizujú tieto represie, ku ktorým dochádzalo v rámci výnimočného stavu vyhláseného tureckou vládou krátko po neúspešnom prevrate. Výnimočný stav v Turecku platil dva roky - do júla tohto roku.Kritici tvrdia, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zneužil prevrat ako zámienku na tvrdý zákrok proti opozícii. Turecká vláda však tvrdí, že opatrenia, ktoré prijíma, sú v rámci boja proti ohrozeniu bezpečnosti štátu nutné.