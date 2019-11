Turecko zadržalo staršiu sestru zabitého vodcu IS Baghdádího

Na archívnej snímke Abu Bakr al-Baghdádi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 4. novembra (TASR) - Turecko oznámilo, že na severozápade Sýrie zadržalo staršiu sestru zabitého vodcu takzvaného Islamského štátu (IS) abú Bakra Baghdádího.O zadržaní 65-ročnej Rasmíje Awádovej informoval nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ, uviedla agentúra AP.Baghdádího sestru podľa neho zaistili v pondelok turecké sily v prívesnom kontajneri neďaleko mesta Azáz, v ktorom žila spoločne so svojím manželom, nevestou a piatimi deťmi.Oblasť okolo pohraničného mesta Azáz v severozápadnej Sýrii je momentálne pod kontrolou Turecka, ktoré 9. októbra spustilo vojenskú operáciu v severozápadnej Sýrii.O Baghdádího staršej sestre je známych len málo informácií. Podľa citovaného tureckého činiteľa sa môže stať cenným zdrojom spravodajských informácií.Vyšetrovatelia už začali vypočúvať dospelé osoby zaistené pri pondelkovom zásahu.Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa Baghdádí odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.Nástupcom Baghdádího na čele IS sa stal bývalý vojak z Iraku Abdalláh Kardáš, známy ako hádží Abdalláh Afarí.