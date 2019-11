Turecko zadržalo vysokopostaveného predstaviteľa IS v Sýrii

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Ankara 13. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že Turecko zadržalo osobu, ktorá má významné postavenie v rámci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.Turecký minister vnútra Süleyman Soylu povedal, že podozrivého stále vypočúvajú. Neposkytol však meno tejto osoby a ani nijaké ďalšie informácie.Turecko uviedlo, že zajalo a zadržalo niekoľko rodinných príslušníkov bývalého vodcu IS abú Bakra Baghdádího vrátane jeho žien, sestry a dcéry. Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib.Turecko je v posledných týždňoch znovu obviňované, že vojenskou operáciou proti kurdským milíciám na severe Sýrie oslabuje boj proti IS. Práve kurdskí bojovníci boli hlavnou silou v bojoch proti IS a zohrali aj dôležitú úlohu pri zistení miesta pobytu Baghdádího.